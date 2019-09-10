Более 170 человек спасли сотрудники пожарно-спасательного центра с начала года в Москве

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники пожарно-спасательного центра с начала года спасли от пожара и других чрезвычайных ситуаций 171 человека. При спасении людей использовалась самая передовая высокотехнологичная техника, сообщил во вторник на пресс-конференции "Противопожарная служба города Москвы - важный элемент безопасности столицы" заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Андрей Иванов.

"С начала года по спасению людей было задействовано более 350 единиц новейшей техники, 171 человек спасен от пожара, 50 - в ДТП, еще 50 - от других ЧС. За все 11 лет существование отряда, с 2008 года, спасено более 4 тыс. жизней", - сказал Иванов.

Недавно пожарно-спасательный центр начал сотрудничать с добровольческим поисковым отрядом "Лиза Алерт". До 2021 года центр планирует ввести в расчет еще 19 подразделений, что особенно актуально для Новой Москвы.

Сегодня в центре 37 отрядов, более 3 тыс. сотрудников. Помимо тушения пожаров, специалисты центра проводят работы на высоте, в подземных коммуникациях, аварийные работы с химически-опасными веществами, используют кинологическую службу, а также осуществляют контроль объектов окружающей среды и ЧС. Особую роль спасатели играют в проведении гуманитарных операций и доставке гуманитарных грузов по решению правительства Москвы.