Мобильное приложение для всех видов транспорта заработает в Москве до конца года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Новое объединенное мобильное приложение, в котором можно построить маршрут с учетом всех видов общественного транспорта, заработает в Москве до конца 2019 года, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

"До конца года заработает единое транспортное приложение московского транспорта, которое объединит все виды услуг", - сказали в пресс-службе.

В новом приложении пользователь сможет построить мультимодальный маршрут как с использованием наземного городского общественного транспорта и метрополитена, так и с использованием коммерческих перевозчиков. Также приложение будет использовать расписания движений городского и пригородного железнодорожного транспорта, в том числе аэроэкспресса.

Пользователи будут получать оповещения о нештатных ситуациях на транспорте и предлагаемом их решении, а также о новостях транспортного комплекса.

В настоящее время для комфортного пользования московским транспортом работает несколько приложений: "Метро Москвы", "Парковки Москвы", "Мосгорпасс", "Помощник Москвы", "Велобайк", "Аэроэкспресс".