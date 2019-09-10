Москву-реку возьмут под видеонаблюдение к запуску городских речных трамваев

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Акватория Москвы-реки будет полностью контролироваться городскими камерами видеонаблюдения к запуску речных трамваев в качестве общественного транспорта. Об этом во вторник сообщил журналистам заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"В ближайшее время основная акватория Москвы-реки будет полностью контролироваться камерой городского видеонаблюдения. Камеры будут распознавать все суда, контролировать скорость, так ли судно плывет, исходя из правил судоходства, капитан прошел или не прошел технический осмотр, имеет ли судно право находиться в акватории. Эту инфраструктуру мы решили сделать сами", - сказал Ликсутов.

По его словам, правительство Москвы намерено делиться информацией о работе перевозчиков с транспортной полицией, транспортной прокуратурой, МЧС, Минтрансом, Каналом имени Москвы. "Наша задача - чтобы выполнялись правила судоходства", - пояснил заммэра.

Ранее в пресс-службе департамента информационных технологий столицы сообщили, что всего в системе городского видеонаблюдения Москвы насчитывается более 167 тыс. камер.

Речные трамваи станут частью проекта водного общественного транспорта Москвы, запуск которого запланирован на 2020 год. Пилотный маршрут пройдет от Киевского вокзала до Нижних Мневников, связав деловой центр "Москва-Сити", городские парки и Киевский вокзал. Причалы располагаются вблизи станций метро, МЦК, а также остановок наземного транспорта. Оплата проезда будет производиться по городским тарифам, в частности предусмотрена возможность оплаты картой "Тройка".