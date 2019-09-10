Фестиваль Китая пройдет на ВДНХ в Москве 14 и 15 сентября

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Концерты китайских исполнителей, уроки языка, лекции о традиционной медицине и многое другое ждут гостей фестиваля Китая, который пройдет на ВДНХ в Москве 14 и 15 сентября. Об этом сообщила во вторник пресс-служба выставочного центра.

"На территории выставки пройдут концерты китайских и российских исполнителей, презентации образовательных программ университетов КНР, открытые уроки по китайскому языку и каллиграфии, футбольные соревнования и многое другое. Вход бесплатный, без возрастных ограничений", - говорится в сообщении.

Центральной площадкой фестиваля станет сцена на площади Промышленности, на ней китайские и российские коллективы представят танцевальные и музыкальные номера, в частности, танец китайского льва и дракона, шоу китайских барабанщиков, показательные выступления по тайцзицюань. Возле сцены разместится выставка китайских университетов, где можно будет ознакомиться с образовательными и научными программами учебных заведений провинции Шэньси. Кроме того, будут работать экспозиции авиа- и туристических компаний, на которых расскажут об организации туристических и деловых поездок в Китай.

На площади Промышленности будут установлены арт-объекты фестиваля, созданные китайскими мастерами, а также выставка скульптур панд. В летнем кинотеатре-лектории проведут мастер-классы по каллиграфии, рисованию масок, декоративно-прикладному искусству цзяньчжи, а также состоятся уроки по китайскому языку и чайная церемония. Жители и гости столицы в Доме культуры ВДНХ смогут прослушать лекции о традиционной китайской медицине и получить бесплатные консультации китайских специалистов, а в зоне китайского фудмаркета - попробовать блюда традиционной китайской кухни и познакомиться с кухней различных китайских ресторанов Москвы. Помимо этого, на фестивале пройдет футбольный матч и розыгрыш Кубка дружбы.

Мероприятие приурочено к завершению программы празднования 80-летия ВДНХ и направлено на расширение культурных связей между народами Китая и России, добавили в пресс-службе.