Наибольшее число ДТП с пьяными водителями произошло в ЮВАО Москвы с начала года

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. ГИБДД Москвы привело данные о количестве ДТП с начала года с участием пьяных водителей, согласно которым наибольшее их количество происходит в Юго-Восточном административном округе. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Наибольшее количество аварий с участием нетрезвых водителей, где погибли и пострадали люди, произошло в Юго-Восточном административном округе города Москвы. По итогам восьми месяцев года зарегистрировано 28 таких ДТП, что в свою очередь меньше, чем в прошлом году на 48%", - сообщили в столичной Госавтоинспекции. В Южном административном округе "произошло 25 ДТП, что на 56% больше показателей прошлого года", на территории Восточного АО - 17 ДТП с участием нетрезвых водителей, в Северном АО - 16.

"На территории Московской кольцевой автодороги (МКАД) зарегистрировано 14 дорожных аварий, по 11 происшествий с участием нетрезвых водителей совершено в Северо-Восточном округе и на территории Новой Москвы", - сообщили в ГИБДД Москвы.