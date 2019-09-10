{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Число ДТП с жертвами по вине нетрезвых водителей снизилось в Москве на 32% с начала года

К административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения привлекли более 8 тыс. человек

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Количество ДТП с участием пьяных водителей, в которых погибли и пострадали люди, за восемь месяцев года в Москве сократилось на 32%. Об этом ТАСС во вторник сообщили в столичном управлении ГИБДД ГУ МВД РФ.

"По итогам восеми месяцев 2019 года столичная ГИБДД отмечает снижение количества дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии опьянения, в которых погибли и пострадали люди. Так, за истекший период данный показатель аварийности снизился на 32% по сравнению с прошлым годом (2019 год - 164, 2018 год - 242), - сообщили в Госавтоинспекции. - Количество погибших и пострадавших в дорожных авариях по вине нетрезвых водителей также сократилось на 57% и 27% соответственно".

За восемь месяцев года к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения "привлечены 8024 водителя, из них за управление в состоянии наркотического опьянения - 1310 и в состоянии опьянения - 6714 участников дорожного движения". Данные показатели снизились по сравнению с прошлым годом на 26% и 18% соответственно.

Теги
Россия
Суд удовлетворил иск Мосгортранса на 1,2 млн рублей к организаторам акции 27 июля
Ответчиками по иску выступали Алексей Навальный, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин, а также сотрудник ФБК Георгий Албуров
Читать полностью