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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Движение затруднено по Садовому кольцу, ТТК, Софийской, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережным

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Загруженность дорог Москвы вечером во вторник достигла восьми баллов, следует из данных сервиса "Яндекс.Пробки".

Так, движение затруднено по Садовому кольцу, ТТК, по Софийской, Москворецкой, Котельнической и Гончарной набережным. Сложная дорожная ситуация также при движении в центр по Пречистенской набережной, Якиманскому проезду и Большому Каменному мосту, при движении из центра - по Большому Устьинскому мосту. Также скорость автомобильного потока снижена на некоторых участках МКАД - в районах Капотня, Выхино-Жулебино, Раменки, Строгино.

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