Мосгорнаследие через суд обязало собственника ДК "Серп и Молот" отреставрировать здание

МОСКВА, 10 сентября. /ТАСС/. Департамент культурного наследия Москвы через суд обязал собственника отреставрировать дом культуры "Серп и Молот", об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Дворец культуры завода "Серп и Молот", расположенный по адресу: ул. Волочаевская, д. 11/15, стр. 1, является объектом культурного наследия регионального значения. Департамент культурного наследия города Москвы неоднократно выдавал предписания, пытаясь принудить собственника провести комплекс работ по сохранению. Однако они были проигнорированы. В связи с этим Мосгорнаследие обратилось в суд, который удовлетворил иск ведомства и официально подтвердил обязанность собственника отреставрировать дом культуры", - говорится в сообщении.

Здание было возведено по проекту архитектора Игнатия Милиниса, являющегося соавтором жилого дома Наркомфина.

"Дом культуры "Серп и Молот" - ценный памятник в стиле конструктивизм. Благодаря тому, что его построили на крутом склоне у стен Андроникова монастыря, до 1980-х годов дом культуры служил архитектурной доминантой Волочаевской улицы. Сейчас требуется проведение целого комплекса работ по сохранению здания. <...> Мы будем продолжать контролировать данную ситуацию", - приводятся в сообщении слова руководителя Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

В пресс-службе пояснили, что необходимо разработать проект реставрации и согласовать его с Мосгорнаследием. После этого будет выдано разрешение на проведение самих работ.