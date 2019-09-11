Воздух в Московском регионе прогреется в среду до 26 градусов

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Теплая погода без осадков ожидается 11 сентября в Москве и Подмосковье, температура воздуха местами достигнет 26 градусов тепла, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в Москве ожидается 23-25 градусов тепла, в Подмосковье воздух прогреется до 26 градусов.

Ночью в столице от 11 до 13 градусов (в центре города 14-16 градусов), по области термометры покажут 8-13 градусов тепла.

Желтый уровень опасности будет действовать в регионе до 23:00 среды.

Теплый южный ветер не превысит 8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.