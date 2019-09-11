Платформы некоторых станций МЦД-2 окрасят в цвет фуксии

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Платформы некоторых станций и элементы навигации второго маршрута Московских центральных диаметров (МЦД) окрасят в цвет фуксии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оператора первых двух диаметров - Центральной пригородной пассажирской компании.

"Элементы платформ ряда станций, которые войдут в состав маршрута МЦД-2, покрасят в цвет фуксии. Изменения произойдут накануне запуска движения. Ранее цвет фуксии выбран в качестве основного цвета МЦД-2. Он визуально выделит платформы станций маршрута диаметра, который соединит Нахабино и Подольск", - сказал представитель пресс-службы.

При подготовке к запуску движения на МЦД на этих станциях проводятся работы по благоустройству: на остановочных пунктах ремонтируют кассы, устанавливают погодные модули и светящиеся полосы безопасности, строят удобные сходы, обновляют все элементы навигации. На прилегающей территории обустраивают перехватывающие парковки.

Ранее было принято решение обозначить маршрут диаметра Нахабино - Подольск на схемах метро цветом фуксии. Соответствующий диаметру цвет также будет использован на указателях, которые помогут пассажирам найти места пересадки на МЦД. МЦД-1 присвоили цвет "физалис", МЦД-3 - "папайя", МЦД-4 - "ментол" и МЦД-5 - "зеленый луг". На схемах метро диаметры обозначат по аналогии с МЦК: контур линии будет обозначен в цвет диаметра, а пространство внутри - белым.