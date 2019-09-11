Экологический забег пройдет 14 сентября в парках Москвы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Экологический забег пройдет 14 сентября в четырех парках Москвы, участникам предстоит во время пробежки трусцой собрать мусор: пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, бумажные обертки, целлофановые пакеты. Об этом сообщается в среду на сайте столичной мэрии.

"Плоггинг - отличный способ привести свое тело в форму, а также помочь сделать парки и улицы города более чистыми и ухоженными. Экологический марафон в парках Москвы начнется в 10:00 мск (в 09:00 мск - сбор участников, в 09:30 мск - инструктаж организаторов акции) от сцены парка "Кузьминки". А закончится он у главного входа в музей-заповедник "Царицыно" в 15:00 мск. Участники пробегут по территориям зоны отдыха "Борисовские пруды", парка 850-летия Москвы, а также вдоль улицы Марьинский Парк", - приводятся на сайте слова представителя пресс-службы Мосгорпарка.

Участникам предстоит пробежать трусцой 20 км и собрать по пути мусор. Ожидается, что этот плоггинг станет самым продолжительным за всю историю существования данного вида активного отдыха в России. Раньше такие забеги проводили на меньшие дистанции. Перед стартом спортсменам выдадут прочные перчатки и мешки для мусора, а также порядковые номера.

Подобные экозабеги появились в Швеции и стали очень популярны во всем мире. Их проводят на природных территориях в Англии, Франции, США и многих других странах. Участие в экологическом марафоне бесплатное, нужна лишь предварительная регистрация на сайте одного из организаторов акции - музея-заповедника "Царицыно".

В Москве плоггинг начал набирать популярность в 2019 году. Первые акции прошли весной в Битцевском лесу, Серебряном бору и других зеленых зонах Москвы. Они собрали более 500 участников.