На юго-востоке Москвы зафиксировали двукратное превышение нормы сероводорода в воздухе

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Станции Мосэкомониторинга зафиксировали в ночь на 11 сентября двукратное превышение нормы содержания сероводорода в воздухе на юго-востоке Москвы, следует из данных на сайте учреждения.

Норматив установлен на уровне, при котором человек начинает ощущать неприятный запах, но негативных последствий для здоровья нет.

Так, станция на Салтыковской улице (Новокосино) зафиксировала два ПДК (предельно допустимая концентрация) в 04:00 мск. Также 1,5-кратное превышение ПДК ночью зарегистрировал пост в Вешняках.

С начала сентября это шестой случай превышения нормы концентрации сероводорода на юге и юго-востоке Москвы. Первого сентября станция на улице Гурьянова зафиксировала почти 3,2 ПДК, 2 сентября в 03:00 мск в Люблино на улице Совхозная было 2,5 ПДК, 3 сентября станция в Новокосино зарегистрировала 3,45 ПДК в 02:00 мск, 6 сентября станция в Кожухово на Лухмановской улице отметила 2 ПДК в 08:00 мск, а 10 сентября станция на улице Гурьянова зафиксировала 4,11 ПДК.

Аналогичные регулярные превышения ПДК фиксировали станции Мосэкомониторинга с августа примерно до середины октября 2018 года.

По данным Мосэкомониторинга, превышение ПДК по сероводороду менее 18-кратного безвредно для здоровья человека и доставляет только дискомфорт из-за неприятного запаха.