В Москве задержанный за ссору с прохожими полицейский напал на коллегу

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Оперативный сотрудник полиции был задержан в Москве после ссоры с прохожими, в дежурной части он ударил коллегу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

"В полицию поступило сообщение о том, что у магазина на Верхней Первомайской улице произошел конфликт между неизвестным мужчиной и двумя молодыми людьми. Прибывшие на место сотрудники полиции для разбирательства доставили граждан в ОМВД по району Восточное Измайлово. Один из доставленных, находясь около помещения ДЧ ОМВД, беспричинно нанес удар головой в область лица старшему оперативному дежурному дежурной части. Задержанным оказался сотрудник ОМВД по Тверскому району", - сказали в полиции.

Там отметили, что пострадавшему был вызван наряд скорой медицинской помощи, он направлен в медицинское учреждение.

"По данному факту проводится проверка. В случае установление вины сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет установленное законом наказание, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности", - заключили в пресс-службе.