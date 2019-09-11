Профессиональные механики помогут подготовить велосипеды к старту велофестиваля в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Участникам осеннего велофестиваля, который пройдет в Москве 15 сентября, помогут подготовить к заезду двухколесный транспорт профессиональные механики. Об этом в среду сообщила журналистам руководитель столичного велопроката "Велобайк" Анна Лебедева.

"С 10:00 для всех участников велофестиваля будет открыта мастерская городского велопроката "Велобайк", где профессиональные механики помогут подготовить велосипед к заезду. На маршруте участников велофестиваля будет сопровождать автомобиль технической помощи", - сказала она.

Как отметил директор ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк, маршрут заезда выбрали горожане, проголосовав на официальном сайте велофестиваля и в социальных сетях. Его протяженность составит 24 км. От стартового городка на территории спорткомплекса "Лужники" велосипедисты проедут по Фрунзенской набережной до Садового кольца, оттуда - по внешней стороне Садового до Красной Пресни и далее через улицу 1905 года - по Саввинской набережной снова к Лужникам. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 30 тыс. человек.

"В стартовом городке участников будут ждать развлекательная программа, активности от партнеров проекта, вело-квест, спортивные и творческие мастер-классы, интерактивные зоны с призами и розыгрышами, фотозона на велосипедную тематику и фудкорт. В рамках фестиваля состоится праздник уличных культур. Гости смогут увидеть рэп-баттл, танцевальный конкурс по брейк-дансу, чемпионат по воркауту, а также соревнования по MMA, джиу-джитсу и многое другое", - подчеркнула руководитель проектов департамента транспорта Москвы Юлия Потапова.

На главной сцене велофестиваля выступят участники проекта "Музыка в метро" и известные молодежные артисты. Маленькие гости фестиваля смогут поучаствовать в гонке на беговелах. Кроме того, для детей будет работать зона с настольными играми и игрушками.

Мероприятие проходит при поддержке департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы. Генеральными партнерами мероприятия выступают городская служба велопроката "Велобайк" и банк "ВТБ".