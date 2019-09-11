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Бесконтактную оплату на турникетах в московском метро восстановили после сбоя

Ридеры для бесконтактной оплаты проезда начали работать на всех станциях метро и МЦК с марта 2019 года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Возможность оплаты проезда банковской картой на турникетах на некоторых станциях московского метро восстановлена после сбоя. Об этом в среду сообщается в Twitter столичной подземки.

"По информации банка-эквайера ВТБ проблема в работе программного обеспечения устранена. В настоящее время возможность безналичной оплаты проезда на турникетах восстановлена на всех станциях", - говорится в сообщении.

Первые ридеры для бесконтактных карт и смартфонов появились в метро в 2015 году, на МЦК - в 2016 году. С марта 2019 года такие считыватели работают на всех станциях метрополитена и МЦК. Ридеры на турникетах поддерживают технологии PayPass и PayWave и бесконтактную оплату с помощью смартфонов. Также банковские карты и оплату смартфонами принимают в кассах на всех станциях метрополитена и МЦК.

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