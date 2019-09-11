Вход на площадку Музея Победы во время фестиваля "Круг света" могут ограничить

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Организаторы Московского международного фестиваля "Круг света", который пройдет с 20 по 24 сентября, предупредили, что вход для зрителей на площадку Музея Победы может быть ограничен из-за ремонта на Площади Победы. Об этом в среду сообщила президент коммуникационной группы LBL (является уполномоченным организатором фестиваля по заказу правительства Москвы) Татьяна Лифантьева на пресс-конференции в ТАСС.

"У нас была информация о том, что будет реконструкция площадки, поэтому в первую очередь мы должны провести конкурс "Арт Вижн". В зависимости от того, какая будет величина ремонта, возможно будут ограничения для посещения. Мы будем держать в курсе, поэтому следите за информацией на сайте. Все будет зависеть от того, что будет происходить, в связи с ремонтом, вызванным подготовкой города к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне", - сказала она.

По словам заместителя директора Центрального музея Великой Отечественной войны Федора Смуглина, музей уже во второй раз будет принимать участие в Международном фестивале "Круг света". "В прошлом году на площадку на Площадь Победы пришли более 35 тыс. зрителей. Фасад нашего здания на Поклонной горе - это фактически огромный экран размером 270 м в длину и 25 м в высоту. В этом году музей впервые станет площадкой международного конкурса "Арт Вижн", зрители увидят лучшие творческие работы в номинации "Модерн", их представят 16 участников из 12 стран", - отметил он.

Международный фестиваль "Круг света" проводится в Москве с 2011 года. На первом фестивале были показаны более 360 инсталляций, тогда основными площадками мероприятия стали Красная и Манежная площади, а также Парк Горького.

В этом году фестиваль пройдет на девяти городских площадках: Гребной канал, Театральная площадь, Музей Победы на Поклонной горе, музей-заповедник "Коломенское", парк "Останкино", концертный зал Arbat Hall, центр Digital October, Политехнический музей, проспект Академика Сахарова Организатором фестиваля является департамент спорта города Москвы, а уполномоченным организатором по заказу правительства Москвы с 2013 года - коммуникационная группа LBL.