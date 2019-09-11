День 11 сентября стал самым жарким за последние 47 лет в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Жаркая погода в Москве побила рекорд 47-летней давности для 11 сентября, он зарегистрирован метеостанцией ВДНХ. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"У нас есть одна станция, сейчас она базовая, ВДНХ, на ней действительно в 1972 году был зафиксирован рекорд - 25,6 градусов тепла. Можно считать, что, по данным ВДНХ, рекорд побит, потому что в полдень было уже 26,2 градусов тепла", - сообщил он.

Вильфанд также отметил, что данный рекорд не является "абсолютным", так как показатели метеостанции, установленной в Москве в 1879 году, не "побиты". Самый высокий показатель температуры воздуха 11 сентября за 140 лет работы станции - 27,8 градусов тепла.