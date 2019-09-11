Земельный участок площадью 400 кв. м освободили от самостроя в Москве

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Земельный участок на Дмитровском шоссе в Москве площадью 400 кв. м освобожден от самостроя, там располагался незаконный склад, сообщила в среду пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Освобожденная территория будет задействована под возведение эстакад основного хода, многоуровневых транспортных развязок в районе станций метро "Владыкино" и "Ботанический сад", эстакад-съездов Ярославского шоссе, мостов через реки Яуза, Лихоборка", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он уточнил, что также будет проведено переустройство инженерных сетей и коммуникаций, реконструирована улично-дорожная сеть на участке от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, которого цитирует пресс-служба, складской ангар был размещен самовольно без разрешительной документации. Плата за пользование землей в бюджет города не поступала.