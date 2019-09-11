"Яндекс.Маркет" откроет штаб-квартиру в бизнес-центре Lotte на Новом Арбате до конца года

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс.Маркет" переедет в торгово-деловой центр Lotte на Новом Арбате до конца этого года. Об этом ТАСС сообщила Вера Зименкова, региональный директор департаментов по работе с корпоративными клиентами и офисной недвижимости консультанта сделки - компании Colliers International.

"Переезд состоится до конца года. "Яндекс.Маркет" арендовал все офисные площади в Lotte. Изначально это была торговая галерея, мы помогли девелоперу, компании Lotte, сделать реконцепцию", - сказала она.

Зименкова отметила, что "Яндекс.Маркет" займет свыше 15 тыс. кв. м на 3, 4, 5 и 6 этажах в реконструированной части бывшего торгового центра, а также девятый этаж в 21-этажной башне. "Сейчас "Яндекс.Маркет" занимается адаптацией площадей под свои нужды. "Яндекс" всегда трепетно относится к оформлению своих площадей и комфорту сотрудников, поэтому инвестирует существенные средства в редизайн", - отметила она.

Условия сделки в Colliers International не раскрывают. Как рассказал ТАСС директор департамента офисной недвижимости Knight Frank Константин Лосюков, текущая запрашиваемая ставка аренды в деловом центре Lotte составляет 40 тыс. рублей в год за кв. м, без учета эксплуатационных расходов (9 тыс. рублей в год за кв. м) и НДС. "Таким образом, аренда такого объема офисов может составлять более 900 млн рублей в год. Однако "Яндекс", как крупный арендатор, вероятнее всего получил существенный дисконт на аренду, поэтому достигнутые в процессе переговоров суммы будут меньше", - считает эксперт.

Лосюков напомнил, что для "Яндекса" это четвертый офис вблизи Садового кольца, компания уже занимает площади в бизнес-центрах "Красная Роза" и "Аврора", а также коворкинг-площадку Workki на Зубовском бульваре.

Зименкова в свою очередь уточнила, что непосредственно "Яндекс.Маркет" занимает площади в "Красной Розе" и коворкинге на Зубовском бульваре. "Эти площади освобождаться не будут, их займут другие подразделения "Яндекса", - добавила она.

ТДЦ Lotte - 21-этажный мультикомплекс площадью более 78 тыс. кв. м, который объединяет в себе бизнес-центр, торговый центр, а также пятизвездочную гостиницу площадью более 53 тыс. кв. м.