Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидировали

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Небольшой пожар на кровле здания, где располагается Евразийская экономическая комиссия, произошел в центре Москвы, возгорание ликвидировано. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Происходило загорание деревянного настила на кровле. Площадь пожара составила 10 кв. м", - сказал собеседник агентства. В настоящее время пожар ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.

"Пострадавших, по предварительным данным, нет. Из здания было эвакуировано 10 человек", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в административном здании по адресу: Смоленский бульвар, 3/5. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается Евразийская экономическая комиссия.