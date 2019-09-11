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Пожар в административном здании в центре Москвы ликвидировали

Площадь возгорания составила 10 кв. м

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Небольшой пожар на кровле здания, где располагается Евразийская экономическая комиссия, произошел в центре Москвы, возгорание ликвидировано. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Происходило загорание деревянного настила на кровле. Площадь пожара составила 10 кв. м", - сказал собеседник агентства. В настоящее время пожар ликвидировали пожарно-спасательные подразделения.

"Пострадавших, по предварительным данным, нет. Из здания было эвакуировано 10 человек", - сказал источник.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в административном здании по адресу: Смоленский бульвар, 3/5. Согласно данным из открытых источников, по данному адресу располагается Евразийская экономическая комиссия.

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