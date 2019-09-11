Стипендия на время обучения в центрах занятости в Москве составит более 11 тыс. рублей

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Размер стипендии, которую будут получать москвичи во время обучения в центрах занятости по программе повышения доходов малоимущих семей, составит 11 тыс. 280 руб. Соответствующее постановление опубликовано в среду на портале мэра и правительства столицы.

"Наименование выплаты - стипендия в период профессионального обучения дополнительного профессионального образования гражданам, обратившимся в органы службы занятости населения города Москвы в рамках пилотного проекта по повышению уровня доходов малоимущих семей с детьми. Размер выплаты - 11280 рублей", - говорится в документе.

13 июня вице-премьер РФ Татьяна Голикова, глава Минтруда России Максим Топилин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в столице центр занятости населения "Моя карьера". Также Собянин представил экспериментальную программу мер по повышению доходов семей для жителей столицы, которую планируется реализовать на базе нового центра. Программа позволит выявить семьи с низкими доходами, помочь с переобучением на другую более высокооплачиваемую профессию или с поиском работы с большей зарплатой. При этом даже при трудоустройстве, получении семьей дополнительных доходов и выхода из категории малоимущих городские пособия останутся за ней в течение трех лет.

Собянин также сообщал, что столичные семьи, обратившиеся в центр занятости "Моя карьера", смогут получить персонального консультанта для помощи в трудоустройстве по новой программе повышения доходов малоимущих семей. При желании участники программы смогут получить знания о том, как стать самозанятыми и начать свое дело, а если человеку не хватает квалификации для устройства на работу, он сможет бесплатно пройти обучение, причем с выплатой стипендии. Также можно будет посетить психологические тренинги, которые подскажут соискателю, как правильно "подать себя".