В Москве ожидается до 25 градусов тепла

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Без осадков и до 25 градусов тепла ожидается в Москве, сообщает Гидрометцентр.

В столице будет переменная облачность, без осадков, температура 23-25 градусов, по области 20-25 градусов. Ветер южный, юго-западный до 8 м/с. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, говорится в сообщении.

В Московском регионе до 23:00 будет сохраняться желтый уровень природной опасности из-за угрозы пожаров.

В ночь на пятницу в столице температура опустится до 11-13 градусов, в центре города - до 14-16, по области до 8-13 градусов. Возможны порывы ветра до 15 м/с. Атмосферное давление снизится до 754 мм ртутного столба.