Услуги в градостроительстве и земельных отношениях в Москве станут электронными

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Услуги в сферах градостроительства и земельных отношений в Москве полностью переведут в электронный вид в течение года, сообщил в четверг в ходе Московского финансового форума заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Мы понимаем, что оценивают регион в целом. Поэтому мы выстроили достаточно плотное взаимодействие с коллегами из федеральных органов власти, стараемся оперативно решать вопросы, возникающие у инвесторов не только в отношении внутригородских организаций, но и с представителями федеральных органов. Есть определенные сложности с переходом в электронный вид, мы не все перевели только потому, что не все услуги можем оказать полноценно "под ключ", упираясь именно в технологические возможности ряда федеральных органов власти. Но это вопрос совсем короткого времени, в течение полугода-года мы полный цикл всех услуг, в первую очередь, в сфере градостроительства, земельных отношений, переведем в электронный вид", - сказал Ефимов.

Он добавил, что власти Москвы считают значимыми инвестиции в сфере недвижимости, для которой важным вопросом является подключение к сетям энергоснабжения. В рамках работы по улучшению инвестиционного климата эти сроки в Москве были сокращены в пять раз, аналогичные работы были проведены и для подключения к сетям водоснабжения и теплоснабжения, при этом были введены стандартизированные ставки, после чего взаимодействие инвесторов с ресурсами стало "абсолютно прозрачным и понятным", сказал Ефимов.

"Если говорить о политике Москвы по привлечению инвестиций, то выделить одно универсальное решение было бы сложно. Говоря об инвестициях, всегда держим в голове создание полноценной системы, которая комплексно охватывала бы каждое из направлений, в которых работают предприниматели, и услуги, которыми пользуются жители Москвы. Начиная работу по созданию благоприятного инвестиционного климата, мы сделали упор на снижение административных барьеров. Постарались максимально перевести все государственные услуги, которые оказывают город и органы власти города, существенно сократив сроки услуг, сделав максимально понятными и прозрачными регламенты, которые описывают взаимодействие с городом, что сказалось на том, какую оценку дают граждане и инвесторы данному процессу", - сказал Ефимов.

Московский финансовый форум - специализированная площадка для профессиональной дискуссии в области финансовой политики для повышения конкурентоспособности экономики России. Организаторами форума выступают Министерство финансов РФ совместно с правительством Москвы.

Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил традицию встреч финансистов в сентябре каждого года для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис экономики России.