Гостиница и автостоянка появятся в составе ТПУ "Лухмановская" в Москве

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы предоставят в аренду застройщику земельный участок под строительство гостиницы и автостоянки в составе транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Лухмановская". Об этом сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Градостроительно-земельная комиссия города Москвы приняла решение о предоставлении в аренду ООО "ТПУ Люберецкая" земельного участка площадью 1,78 га для проектирования и строительства гостиницы и стилобатной части с автостоянкой в составе ТПУ "Лухмановская", - говорится в сообщении.

Отмечается, что департамент городского имущества города Москвы в установленном порядке оформит земельно-правовые отношения. Как уточнил руководитель департамента Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, участок будет предоставлен в аренду на шесть лет без проведения торгов. Площадь объектов составит превысит 53 тыс. кв. м.