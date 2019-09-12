Движение у Савеловского вокзала в Москве перекроют ночью 14 и 15 сентября

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Участки некоторых улиц у Савеловского вокзала в Москве перекроют для движения автотранспорта ночью 14 и 15 сентября в связи с работами по благоустройству прилегающей территории. Об этом в четверг сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"14 сентября с 01:30 до 05:30 мск перекроют съезд с улицы Нижняя Масловка на площадь Савеловского вокзала. 15 сентября в это же время автомобилисты не смогут проехать с Бутырской улицы на площадь Савеловского вокзала", - говорится в сообщении.

В выходные 14 и 15 сентября движение в центре Москвы будет ограничено в связи с проведением нескольких городских мероприятий. В частности, 14 сентября с 09:00 до 15:00 мск закроют для проезда Садовое кольцо, с 21:00 13 сентября до 15:00 мск 14 сентября перекроют проспект Академика Сахарова от улицы Садовая-Спасская до Сретенского бульвара.