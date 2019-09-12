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Усиление ветра ожидает москвичей в пятницу

Кроме того, синоптики прогнозируют, что резкое похолодание придет в регион в выходные дни
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Ветер усилится до 15 м/с в Москве в пятницу. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Москве мы прогнозируем, что будет усиление ветра уже завтра [в пятницу] во второй половине дня до 15 м/с", - сообщил он.

По словам Вильфанда, температура при этом останется комфортной, резкое похолодание придет в регион только в выходные дни.

Ранее сообщалось, что понижение температуры до 13 градусов тепла и кратковременные дожди ожидаются в Москве и Подмосковье в выходные дни.
 

Теги
РоссияВильфанд, Роман Менделевич
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