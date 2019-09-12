Прокурор просит приговорить Устинова к 6 годам заключения за нападение на бойца ОМОН

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросила приговорить Павла Устинова к 6 годам лишения свободы за нападение на бойца ОМОН в ходе несанкционированной акции 3 августа в центре Москвы, передает корреспондент ТАСС из зала Тверского суда, где рассматривается дело по существу.

"Вина подсудимого полностью подтверждается показаниями свидетелей и другими доказательствами. Сторона обвинения полагает, что исправление подсудимого возможно лишь в условиях его изоляции от общества. Я требую назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сказала прокурор.

В ходе выступления прокурор обратила внимание на несостыковки в показаниях самого Устинова. "Он говорил, что оказался в месте поведения акции случайно, он встречался там с кем-то по поводу трудоустройства. Но мы так и не увидели в суде того, с кем именно он встречался. Да и странное время для встречи он выбрал", - сказала она. По ее словам, Устинов даже не извинился перед потерпевшим.

Ранее Устинов дал показания в суде и заявил, что оказался на акции протеста случайно. По его словам, у него в тот день там была встреча по поводу работы. Фигурант не признал вину, заявив, что не причинял вред бойцу ОМОН.

Бывший сотрудник Росгвардии Устинов обвиняется по ч. 2. ст. 318 УК РФ (причинение вреда здоровью представителя власти, опасного для его жизни). Уголовное дело Устинова стало первым по итогам прошедшей 3 августа несанкционированной акции протеста. По версии следствия, при задержании он оказывал активное сопротивление сотруднику Росгвардии и вывихнул ему плечо.