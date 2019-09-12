Суд отправил под домашний арест главу налоговой инспекции по ЮАО Москвы

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Пресненский суд Москвы изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест начальнику инспекции Федеральной налоговой службы по Южному административному округу Москвы Марии Андреяновой, обвиняемой в получении взятки в €150 тысяч. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Ходатайство следствия отклонить, избрать в отношении Андреяновой меру пресечения в виде домашнего ареста", - огласила постановление судья Александра Авдотьина. Суд установил обвиняемой срок домашнего ареста до 21 октября. Органы следствия с решением не согласны и обжалуют его.

Суд возложил на нее ограничения: Андреяновой запрещено общаться с другими фигурантами дела, совершать прогулки, пользоваться телефоном и интернетом.

В ходе заседания следователь настаивал на аресте Андреяновой, так как она, по его словам, имеет финансовые ресурсы, может скрыться от органов следствия, угрожать свидетелям, склонить их к изменению показаний или отказаться от них. "В ее жилище во время обыска было обнаружено порядка 1,8 млн руб.", - подчеркнул следователь, добавив, что причастность Андреяновой подтверждается показаниями заявителя (ООО "Лайн") и посредницы.

Прокурор в полном объеме поддержала доводы СК. "В силу тяжести предъявленного Андреяновой обвинения она может воспрепятствовать производству по уголовному делу", - отметила представитель прокуратуры.

Адвокаты фигурантки просили избрать ей более мягкую меру пресечения. "Андреянова не замужем, у нее на иждивении находятся два малолетних ребенка, один из которых тяжело болен", - сказал один из адвокатов.

В ходе рассмотрения ходатайства СК для участников процесса также был организован просмотр видеозаписи (скрытая съемка), на которой представитель ООО "Лайн" обсуждает с фигуранткой дела условия передачи взятки. На истребовании результатов проведения оперативно-разыскных мероприятий (диск с видеозаписью) настояла судья, в связи с чем в судебном заседании был объявлен перерыв на три часа.

Уголовное дело

Уголовное дело в отношении Андреяновой было возбуждено 21 августа Главным следственным управлением СК по Москве. Пресненский суд 23 августа арестовал ее на два месяца. 6 сентября Мосгорсуд отменил решение Пресненского суда и направил ходатайство следствия об аресте на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе.

Госслужащая обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), наказание по которой предусматривает до 15 лет лишения свободы со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки. Вину она не признает.

В ходе следствия установлено, что Андреянова через свою подругу (находится под домашним арестом, обвиняется в посредничестве во взятке - прим. ТАСС) получила €150 тысяч за неперевод налоговой задолженности с ООО "Фудекс" на ООО "Лайн". СК проверяет ее на причастность к совершению аналогичных преступлений. Андреянова занимает свой пост с 2017 года.