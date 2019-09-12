Экомониторинг Москвы зафиксировал превышения нормы выбросов продуктов горения в Очакове

МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. "Мосэкомониторинг" зафиксировал кратковременные превышения норм концентрации оксида углерода и диоксида азота - продуктов горения - на западе Москвы. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба учреждения.

"На территории рядом с промзоной в Очакове проводились проверки инспекторами департамента природопользования Москвы совместно с прокуратурой. Кроме того, "Мосэкомониторингом" в районе установлена мобильная станция контроля замеров воздуха, выезжает передвижная лаборатория по жалобам жителей. Станции периодически фиксируют кратковременные превышения по взвешенным частицам (пыль), оксиду углерода и диоксиду азота", - сказал собеседник агентства.

В "Мосэкомониторинге" добавили, что в промышленной зоне в Очакове работают несколько предприятий, которые могут быть источниками этих газов и взвешенных частиц.

По данным пресс-службы ведомства, превышения фиксируются в основном ночью.

Согласно данным сайта "Мосэкомониторинга", диоксид азота NO2 - газ желто-бурого цвета в низких концентрациях без запаха. Он образуется при горении, например при работе двигателя внутреннего сгорания, на объектах теплоэнергетики и нефтехимической отрасли. Оксид углерода - также продукт горения, он может вырабатываться автомобилями или предприятиями теплоэнергетики. Мелковзвещенные частицы PM2,5 и PM10 могут быть частью смога или дыма, они образуются как при горении, так и от трения покрышек автомобилей о дорожное покрытие.