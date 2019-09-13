Фестиваль циркового искусства продет в Москве 14-15 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Жители и гости столицы смогут увидеть голографическое шоу с проекциями животных на фестивале циркового искусства в Москве 14 и 15 сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"14 и 15 сентября с 12:00 до 22:00 на Бульварном кольце пройдет фестиваль циркового искусства Росгорцирка, посвященный столетию отечественного государственного цирка. Участие в празднике примут российские и зарубежные труппы. Они представят шоу "Эволюция" с голографическими проекциями животных, ставшее альтернативой классическому цирку. С помощью шоу зрителям напомнят о важности бережного отношения к природе", - говорится в сообщении.

Также свое мастерство покажут артисты, работавшие с цирками: "Ронкалли" и "Кроне" (Германия), "д"Ивер Буглион" (Франция), "Дю Солей" (Канада), "Кни" (Швейцария) и "Мойра Орфей" (Италия). В первый день фестиваля посетители увидят Большой цирковой марафон. Он начнется с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре. Трансляция также будет вестись в соцсетях и на YouTube.

Кроме того, на фестивале пройдут мастер-классы по цирковому искусству, а на интерактивных площадках маленьким посетителям покажут фокусы.

"Свои работы представят современные художники. Центральной станет инсталляция Андрея Бартенева, посвященная цирку будущего и его влиянию на повседневность", - уточняется в сообщении.