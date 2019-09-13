"Цифровые среды" для москвичей старше 50 пройдут на ВДНХ

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Цикл семинаров "Цифровая среда" пройдет в павильоне "Умный город" для жителей столицы старше 50 лет. Об этом в пятницу сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

"Цикл бесплатных семинаров "Цифровая среда" для москвичей старше 50 лет пройдет в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Москвичи узнают о безопасном поведении в интернете, о том, как пользоваться программами и городскими сервисами, и о том, как самостоятельно справляться с неполадками на компьютере", - отмечается в сообщении.

На первом семинаре, который пройдет 18 сентября, посетители научатся пользоваться браузерами, поисковыми системами и программами для общения, а также записываться к врачу и оплачивать услуги ЖКХ. Следующее занятие состоится 25 сентября и на нем слушатели узнают о способах хранения персональных данных, научатся создавать надежные пароли и блокировать рекламу в браузере, а также получат советы как не занести вирус на компьютер. Заключительный семинар пройдет 2 октября. Участникам расскажут о том, где скачивать различные программы и как исправлять неполадки.

Отмечается, что аудитория для мастер-класса будет оборудована компьютерами, однако посетители смогут принести и собственные ноутбуки. Также для желающих участвовать в семинарах будет организовано специальное маршрутное такси до павильона.