Марафон о поиске работы организуют в Москве для молодых мам

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Образовательный марафон "Как найти работу мечты" для молодых мам, которые находятся в декретном отпуске, начнется 19 сентября в Москве в центре занятости "Моя карьера". Об этом сообщается в пятницу на сайте мэра и правительства Москвы.

"Многие мамы во время декрета выпадают из профессиональной жизни, ведь все их внимание сосредоточено на воспитании ребенка <...> Марафон "Как найти работу мечты" - своего рода интенсив. За короткий срок женщины пройдут все необходимые этапы поиска работы - от определения своих профессиональных потребностей и желаний до построения карьерного маршрута на ближайшие годы", - рассказала порталу директор центра занятости "Моя карьера" Ирина Швец. Она добавила, что участницам марафона, которые посещали все занятия и выполнили все задания, предложат стажировку у одного из работодателей - партнеров центра.

Марафон продлится восемь недель. Раз в неделю для участниц курсов будут организованы трехчасовые лекции.

Отмечается, что у каждой мамы, записавшейся на марафон, будет возможность получить как групповые карьерные консультации, так и поработать с наставниками индивидуально.