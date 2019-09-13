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В Москве с начала года на 57% уменьшилось число ДТП в местах концентрации аварий

Кроме того, на 67% сократилось число погибших в ДТП

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число дорожных аварий в контролируемых местах концентрации ДТП с начала года в Москве уменьшилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Об этом ТАСС у пятницу сообщили в пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Москве.

"Благодаря принимаемым мерам, за восемь месяцев 2019 года в столице по сравнению с прошлым годом зафиксировано снижение основных показателей аварийности в контролируемых местах концентрации дорожно-транспортных происшествий, а именно: количества ДТП на 57%, погибших на 67%, в том числе погибших детей на 100%, раненых на 53%, в том числе детей на 35%", - сообщили в главке.

Кроме того, как отметили в пресс-службе, по результатам принимаемых в прошлом году мер удалось ликвидировать 155 мест концентрации дорожных аварий, образовавшихся по итогам 2017 года.

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