Пассажиры МЖД чаще всего выбирали поезда Ярославского направления летом 2019 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти 148 млн пассажиров воспользовались услугами Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК) летом 2019 года. Жители и гости столицы отдали предпочтение Ярославскому направлению, которым за три месяца воспользовались более 30 млн человек, сообщила в пятницу пресс-служба АО "Центральная ППК".

"Почти 148 млн пассажиров воспользовались услугами ЦППК летом. Чаще всего пассажиры ездили на электропоездах в июне. За первый летний месяц перевезено около 50 млн человек. Как и в прошлом году, самый большой пассажиропоток за лето - на Ярославском направлении: более 30 млн человек за три месяца", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что второе место по популярности заняло Казанское направление, им воспользовалось 25 млн человек, это на 3% больше, чем летом 2018 года. На третьем месте - Горьковское направление, которое выбрало 20 млн пассажиров. Также по сравнению с прошлым летом самая высокая динамика была у Павелецкого направления, где пассажиропоток увеличился на 8%.

АО "Центральная ППК" - крупнейший перевозчик среди пригородных пассажирских компаний России. ЦППК осуществляет 91,4% всех перевозок на Московском железнодорожном узле, 63,4% - в России. В 2018 году электропоезда компании перевезли более 577 млн человек. Точность исполнения графика движения - 98%. На данный момент в компании работают более 8 тыс. сотрудников.