Масштабная фотосессия собак пройдет в парке Сокольники 14 сентября

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Масштабную фотосессию собак проведут в парке Сокольники 14 сентября. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"14 сентября более 400 хозяев и их маленьких собак соберутся в парке Сокольники на площадке "Веранда Танцев" для того, чтобы установить мировой рекорд в номинации "Крупнейшая фотосессия собак". Мероприятие, организованное брендом кормов для домашних животных Purina one, приедет оценивать представитель Guinness world records. Праздник под открытым небом будет продолжаться с 12:00 до 18:00, начало первой фотосессии в 13:00 мск", - говорится в сообщении.

Также в парке пройдут лекции от популярных Instagram-блогеров, у которых есть питомцы. Участие бесплатное. Зарегистрироваться и получить дополнительную информацию можно на официальном сайте мероприятия.