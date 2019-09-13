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Собянин сообщил, что аудитория пользователей каршеринга в Москве достигла 1 млн человек

Всего в столице работают более 24 тыс. каршеринговых автомобилей
Мэр Москвы Сергей Собянин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Число пользователей краткосрочной аренды автомобилей в Москве достигло 1 млн, сообщил в пятницу мэр города Сергей Собянин.

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"Четыре года назад я озвучил идею каршеринга в Москве. Ее поддержали несколько компаний. Никто не представлял, что этот проект станет настолько популярным. Сегодня в московском каршеринге девять компаний, и аудитория сервиса достигла 1 млн человек", - написал Собянин на своей странице "ВКонтакте"

Он отметил, что в настоящее время в столице работают больше 24 тыс. каршеринговых автомобилей, которые позволяют заменить до 150 тыс. единиц личного транспорта, на одну арендованную машину приходится семь-восемь поездок в день.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов в июле сообщал ТАСС, что более 24 млн поездок совершено с начала года в Москве на автомобилях каршеринга, это уже на 1 млн больше, чем за весь 2018 год. К концу 2019 года число автомобилей сервиса может достигнуть 30 тысяч. Проект краткосрочной аренды автомобилей был запущен при поддержке правительства Москвы в сентябре 2015 года.

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