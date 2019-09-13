Гостиницу возле аэропорта Внуково построят до 2023 года

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы провели торги на право аренды участка под строительство гостиницы в 1,5 км от аэропорта Внуково. Победитель должен будет завершить работы до 2023 года, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента городского имущества.

"Определен победитель городских торгов на право аренды земельного участка площадью 0,62 га, предназначенного для строительства гостиничного комплекса. Участок расположен на западе Москвы в столичном районе Внуково по адресу ул. Войсковая, участок № 1. Участок находится в 1,5 км от международного аэропорта Внуково, в шаговой доступности от дублера Боровского шоссе. Победителем признана компания ООО "Строй-Авто", предложившая наибольшую сумму", - говорится в сообщении.

Как уточнил руководитель департамента Максим Гаман, слова которого приводятся в сообщении, по результатам проведения торгов итоговая цена аренды участка составила порядка 9,2 млн рублей, что в два раза превышает начальную цену аренды. Площадь гостиничного комплекса по условиям договора должна составить около 9,3 тыс. кв. м. В ближайшее время победитель торгов заключит с департаментом договор аренды на три года и два месяца - за этот период он должен завершить строительство.