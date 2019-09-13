Аренда земли для досугового центра в Митине в результате торгов подорожала в 10 раз

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Участие в аукционе по аренде земельного участка в московском районе Митино для строительства культурно-досугового центра принимали 13 инвесторов, конечная цена из-за высокой конкуренции выросла в 10 раз, сообщила в пятницу пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Конкуренция на аукционе за земельный участок на северо-западе Москвы развернулась серьезная. Все 13 участников, заявивших о своем желании принять участие в аукционе, допущены до торгов. В ходе торгов цена за объект увеличилась в 10 раз до 72 млн рублей", - цитирует пресс-служба главу департамента Геннадия Дегтева.

Он уточнил, что победителем торгов в стала компания "Средсстройснаб", с которой будет заключен договор аренды сроком на три года и два месяца.