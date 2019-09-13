Детский омбудсмен Москвы Бунимович покинет свой пост на следующей неделе

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович на следующей неделе покинет свой пост в связи с избранием в качестве депутата в Мосгордуму. Об этом омбудсмен в пятницу сообщил ТАСС.

"Я обязан уйти с поста омбудсмена, так как по закону нельзя совмещать этот пост с депутатским местом, а я выиграл выборы в Мосгордуму. Мои полномочия как омбудсмена сохраняются, наверное, до принятия присяги как депутата, которая будет 17 сентября", - сказал он.

Бунимович отметил, что в столичном парламенте намерен заниматься вопросами образования, культуры, социальной тематикой. "Работа уполномоченным - это 10 лет моей жизни, во всем должно быть развитие. Но я не собираюсь "отрезать" это, для меня это была не просто работа, а миссия. И очень важно, чтобы это таким и оставалось, чтобы уполномоченный был независим и компетентен, надеюсь, удастся найти такого человека. Я охотно готов помогать ему в деятельности", - сказал Бунимович.

Как сообщила ТАСС уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, сейчас она рассматривает различные кандидатуры на пост детского омбудсмена на смену Бунимовичу. "Мы пока рассматриваем кандидатуры, выбираем из тех, кто знает детскую проблематику, кто знает вопросы образования, проблемы многодетных семей, семейное право. Из тех, кто известен общественным организациям, которые работают в области защиты прав детей, с соответствующим образованием, в том числе психологическим, кто умеет общаться с детьми", - сказала Потяева.

Она отметила, что по этому вопросу будет советоваться со столичным департаментом образования, департаментом труда и соцзащиты, обсуждать тему с общественниками. Потяева добавила, что намерена найти подходящего кандидата максимально быстро.

Евгений Бунимович - российский поэт и публицист, педагог, правозащитник, общественный деятель. Депутат Московской городской думы четырех созывов (1997-2009 и с 2019 года). С 2009 - уполномоченный по правам ребенка в Москве. Бунимович выдвинул свою кандидатуру в депутаты Мосгордумы седьмого созыва от партии "Яблоко" и 8 сентября 2019 года был избран по шестому одномандатному округу.

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