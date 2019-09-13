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Дожди и похолодание придут в Московский регион в выходные

По данным Гидрометцентра, такая погода задержится надолго
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© Сергей Карпухин/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Дождливая погода с температурой в районе 15 градусов тепла, которая придет в Москву и Подмосковье в выходные, задержится надолго. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Вечером период такой хмурый, ненастная погода с низкими облаками, нудными осенними дождями. И температурный фон будет уже ночью 3-8 градусов тепла, днем температура не будет дотягивать до 15 градусов тепла", - сказал он.

Ранее Вильфанд сообщил, что в выходные в Москве и Подмосковье ожидается понижение температуры до 13 градусов тепла, повышенная облачность и кратковременные дожди.

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