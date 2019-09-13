Власти Москвы прокомментировали расшифровку результатов онлайн-голосования в Мосгордуму

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Расшифровка результатов электронного голосования наглядно демонстрирует, что данный эксперимент на выборах депутатов Мосгордумы прошел без вбросов и взломов. Об этом сообщил ТАСС в пятницу замруководителя столичного департамента информационных технологий Артем Костырко.

Ранее издание "Медуза" опубликовало результаты самостоятельной расшифровки голосов на данных онлайн-выборах, отметив, что графики голосования состоят из неравных диапазонов, а приватный ключ к шифрованию хранился в открытом доступе.

"Мы знали о том, что "Медуза" взяла приватный ключ, но не ожидали, что журналисты опубликуют свой эксперимент по расшифровке голосов. Этим они признали, что электронные выборы чистые. Приватный ключ появился после голосования абсолютно не случайно, а осознанно, это стандартный механизм блокчейна: без публикации приватного ключа его расшифровать невозможно. Расшифровка технологически была продемонстрирована на каждом из четырех публичных тестов, но в единый день голосования этого не было сделано публично в целях защиты прав граждан", - сказал Костырко.

Он также пояснил, что на текущий момент не существует нормативных оснований для публикации зашифрованных транзакций граждан. При этом, используя стандартные логины в браузере, каждый может сохранить свою транзакцию. Затем, используя приватный ключ, сам избиратель может свой голос расшифровать, что и было сделано журналистами, которые попросили своего корреспондента сохранить транзакцию.

"Таким образом, сохранив транзакцию через браузер, который был использован для голосования, сам избиратель мог бы проверить, учтен ли его голос верно. Для этого было необходимо использовать приватный ключ, открыть просмотрщик блокчейна и расшифровать свой голос. Конечно, для этого необходимы определенные знания блокчейн. Модули для данных операций мы также опубликовали", - сказал Костырко.

Взломов не было

"Расшифровка голосов в системе блокчейн - это ее штатная возможность, а не взлом. Эту возможность и воспроизвели корреспонденты "Медузы", она же была нами публично продемонстрирована на четырех тестах", - сказал Костырко.

По его словам, "взлома и вброса не было". Он отметил, что в просмотрщике блокчейна видны не просто транзакции о записи бюллетеня в блокчейн, но и "проверка голоса, как избиратель голосует, где он находится в реестре, происходит проверка выдачи бюллетеня и так далее". "Всего восемь типов транзакций. Можно легко проверить, что вброса бюллетеней не было. Мы сделали действительно открытую систему. Приятно, что даже критики это признают", - заключил Костырко.

Как отметил руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за выборами депутатов Мосгордумы седьмого созыва Алексей Венедиктов, разработчики системы онлайн-голосования сами неоднократно демонстрировали возможность расшифровки результатов голосования.

"Они (журналисты издания "Медуза" - прим. ТАСС) попытались поймать нас на вбросе - не получилось, на административном контроле - не получилось. И это не они нашли код шифрования, а мы показали", - сказал Венедиктов.

Выборы в Мосгордуму

Выборы в Мосгордуму состоялись в единый день голосования, 8 сентября, в 45 одномандатных округах, в трех из них была представлена экспериментальная возможность электронного голосования. Ранее было зарегистрировано 225 кандидатов, из них 58 - самовыдвиженцы. Были представлены кандидаты от КПРФ, ЛДПР, "Справедливой России", "Гражданской силы", "Яблока", "Коммунистов России", "Родины", "Зеленых" и Партии роста. Всего к выборам депутатов в Мосгордуму было организовано более 3,6 тыс. избирательных участков.

Явка на выборах депутатов в Мосгордуму в столице составила 21,77%. Первые места в избирательных округах распределились следующим образом: 13 - кандидатам от КПРФ, 3 - представителям партии "Яблоко", 3 - кандидатам от партии "Справедливая Россия". При этом 26 мандатов заняли самовыдвиженцы.

Эксперимент по онлайн-голосованию прошел в трех избирательных округах столицы: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и №30 (Чертаново Центральное и Южное). Тестирование системы электронного голосования проводилось в столице четыре раза, ни в один из которых не было взлома, а атаки хакеров были успешно отражены. Окончательный список участников электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму седьмого созыва был определен 6 сентября, в рамках эксперимента в онлайн-режиме могли проголосовать более 11,2 тыс. человек. Итоговая явка на электронном голосовании 8 сентября составила 92,3%.