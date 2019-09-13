Движение в Москве в выходные ограничат из-за проведения массовых мероприятий

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Движение транспорта ограничат в выходные в Москве из-за проведения парада городской техники, парада студенчества, велофестиваля и благотворительного велозаезда "ТеатрРалли". Водителей просят учитывать изменения и заранее планировать маршрут, сообщается на сайте столичной мэрии.

Парад городской техники

"Во время проведения московского парада городской техники будут полностью перекрыты несколько участков. С 21:00 13 сентября до 20:00 15 сентября закрыт участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка, а также улица Маши Порываевой; С 21:00 13 сентября до 15:00 14 сентября - участок проспекта Академика Сахарова от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара", - сообщается в материале.

С 21:00 13 сентября до 23:59 14 сентября закрыт участок дублера Садового кольца от 1-го Коптельского переулка до проспекта Мира; с 09:00 до 15:00 14 сентября планируется полностью перекрыть Садовое кольцо; с 05:00 до 15:00 14 сентября - участок Каланчевской улицы от Садовой-Спасской улицы до Орликова переулка; с 00:01 до 09:00 14 сентября - участок Мясницкой улицы от Садовой-Спасской улицы до Сретенского бульвара.

В параде городской техники примут участие 699 специализированных машин. Вниманию москвичей и гостей столицы будут представлены модели городской техники, которые в круглосуточном режиме обеспечивают жизнедеятельность мегаполиса. В парадных колоннах пройдут коммунальные машины, автомобили служб спасения, безопасности движения и пассажирского транспорта

Парад студенчества и велофестиваль

14 сентября на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. Предполагается, что в нем примут участие 30 тыс. студентов из 50 вузов. "Четырнадцатого сентября на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. Мероприятие начнется в 15:00 с шествия колонн первокурсников. Затем молодые люди пройдут посвящение: дадут клятву московского студента, получат значок и исполнят гимн московского студенчества", - говорится в сообщении на портале мэра и правительства Москвы. Завершится парад концертом "Зачетная Москва" в 16:30. На него смогут попасть все желающие.

"С 05:00 до 23:59 нельзя будет проехать по участку улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, по участку Университетского проспекта от Мичуринского проспекта до проспекта Вернадского, а также по Университетской площади. Кроме того, будут перекрыты улицы Менделеевская и Лебедева", - отмечается на сайте столичной мэрии.

В воскресенье, 15 сентября, пройдет Московский осенний велофестиваль, в котором примут участие около 30 тыс. человек. Гостей ждут мастер-классы, квесты, танцевальные конкурсы и фуд-корт. Главным событием станет велопробег по центру Москвы. В связи в этим с 20:00 14 сентября до 08:00 16 сентября полностью перекроют улицу Лужники и аллею Славы.

В день заезда с 11:30 будут перекрыты Лужнецкая, Фрунзенская, Пречистенская, Кремлевская, Москворецкая, Устьинская, Серебряническая, Краснопресненская, Смоленская, Ростовская, Саввинская и Новодевичья набережные, а также Садовая-Черногрязская, Садовая-Спасская, Садовая-Сухаревская, Садовая-Каретная, Садовая-Триумфальная, Большая Садовая, Садовая-Кудринская и Баррикадная улицы, улицы 1905 года, Земляной Вал, Красная Пресня и площадь Краснопресненская Застава. Движение для автомобилистов будут открывать по мере прохождения колонны велосипедистов.

Из-за проведения благотворительного велозаезда "ТеатРалли" 14 сентября с 10:00 до 13:00 перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары, а также разворот на Тургеневской площади. Ежегодный благотворительный театральный велозаезд "ТеатРалли" фонда "Артист" в поддержку ветеранов сцены пройдет в четвертый раз. По данным фонда, в мероприятии примут участие Сергей Безруков, Мария Миронова, Ирина Апексимова, Игорь Верник и другие актеры.