Театр на Таганке представит российскую премьеру мюзикла Франдетти "Последние пять лет"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новый театральный сезон в Театре на Таганке откроет постановка "Последние пять лет" двукратного лауреата премии "Золотая маска" Алексея Франдетти. Премьерные показы пройдут 14 и 15 сентября, сообщила пресс-служба театра.

По словам Франдетти, пьеса, по которой поставлен спектакль, основана на личной драме композитора мюзикла, обладателя премии "Тони" Джейсона Роберта Брауна. "Перед исполнителями главных ролей стоит сложнейшая задача - рассказать историю любви двух людей: от влюбленности до расставания. Зрители смогут посмотреть на знакомые ситуации со стороны и понять, что же может разрушить идеальные, на первый взгляд, отношения", - цитирует пресс-служба режиссера.

Как отмечается на сайте театра, в 2001 году журнал Time включил мюзикл в десятку лучших. Постановку уже представили жителям Нью-Йорка и Лондона, она собирает полные залы во Франции, Германии, Испании, Швеции, Дании, Норвегии, Финляндии, Израиле и Австралии.

Работа с режиссером

В российской версии постановки играют актриса Театра на Таганке Марфа Кольцова и Павел Левкин, который исполнял ведущие партии в мюзиклах "Красавица и чудовище" и "Золушка". "Мне нравится, что [Франдетти] как режиссер приходил всегда подготовленный - обычно же артисты должны быть подготовлены. Когда он приходит, у него уже все есть в голове - как что будет двигаться, как что будет выглядеть, и у художников и сценографов тоже уже все придумано. Нам предложили поработать в уже готовой истории, оставалось только как актерам все отработать", - рассказала журналистам Кольцова.

Музыкальные номера практически не прерываются высказываниями, задействован ансамбль из шести музыкантов. "В этом есть и сложность, и плюс, потому что создается музыка, и она дает в определенном моменте эмоцию публике, и возникают своеобразные "качели". Повествование моего персонажа и Марфы идет с разных концов, получается, что зрителям сначала дают печальную эмоцию, и потом через три минуты человек поет о том, что он самый счастливый на Земле", - отметил Левкин.

Франдетти ставит мюзикл на сцене Театра на Таганке второй раз. Предыдущая его работа "Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит" в 2017 году получила три премии "Золотая маска".