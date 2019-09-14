Осенний фестиваль ГТО стартовал в столичных "Лужниках"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Московский осенний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) стартовал в субботу на территории Северного спортивного ядра Олимпийского комплекса "Лужники". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента спорта города Москвы.

"Участники комплекса ГТО всех возрастных ступеней смогут проверить свои возможности в челночном беге, забеге на 30 м, подтягивании из виса на высокой перекладине", - говорится в сообщении.

Также гости и жители столицы смогут попробовать свои силы в забеге на 1000 м, на 2000 м, и на 3000 м, подтянуться из виса лежа на низкой перекладине 90 см, пройти норматив по стрельбе из электронного оружия.

К участию в фестивале приглашаются все желающие. Для участия при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, медицинское заключение о допуске к выполнению нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО, УИН (уникальный идентификационный номер - присваивается при регистрации на портале ГТО).