Власти Москвы разработали образовательно-туристический проект "Город открытий"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Столичный Комитет по туризму разработал новый образовательно-туристический проект "Город открытий", в рамках которого детям в интерактивной форме будут рассказывать о культурных объектах, производствах, технопарках. Об этом сообщила в субботу председатель комитета Екатерина Проничева на Московской выездной программе в рамках 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации (ЮНВТО) при ООН.

"Москва разработала методику образовательного детского туризма. Важно показать нашим детям просторы страны с образовательным элементом, представить информацию в интерактивной форме. В каждом регионе есть предприятия, культурные, исторические объекты, технопарки. Маршруты, созданные на основе этой инфраструктуры, позволят детям выбрать будущую профессию, реализовать новые проекты", - сказала Проничева.

Как отметили в пресс-службе комитета, "Город открытий" позволит детям изучить городские объекты с точки зрения их экономического предназначения, культурного капитала, истории, местных и глобальных процессов, площадками программы станут крупнейшие отраслевые компании и производства, инновационные вузы, технопарки и культурные места Москвы.

Проект реализуется совместно со столичным департаментом предпринимательства и инновационного развития, культурными институциями, в числе которых Третьяковская галерея, Пушкинский музей, музей современного искусства "Гараж", инновационный центр "Сколково". Методологическая платформа разрабатывается совместно с Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности.

Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН проходит в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса.