Участники проекта "Московское долголетие" установили восемь мировых рекордов

МОСКВА. 14 сентября. /ТАСС/. Участники проекта "Московское долголетие" с июня по август установили восемь мировых рекордов. Всего в 200 мероприятиях приняли участие более 80 тыс. человек. Об этом сообщается в субботу на портале мэра Москвы.

Среди установленных рекордов: самая массовая зарядка гимнастическими палками, самый массовый свадебный танцевальный флешмоб в фате, десятичасовой танцевальный марафон, на котором 3778 танцоров старшего возраста исполнили зумбу, самая массовая зарядка с флажками, самый массовый урок рисования на керамических тарелках, самая массовая чеканка мяча, самое массовое исполнение гимна Москвы и самая массовая скандинавская ходьба среди представителей старшего поколения.

"Кроме фестивалей, конкурсов и различных мастер-классов, впервые в этом году в 28 московских парках стартовал проект "Утро в парке", в рамках которого проходили регулярные массовые занятия по общефизической подготовке для старшего поколения. Всего за лето зарядку в парке посетили около 15 тыс. человек", - приводит портал слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Владимира Филиппова.

Всего в рамках летнего сезона проекта "Московское долголетие" для участников старшего возраста провели девять фестивалей, около 40 соревнований и 100 открытых мастер-классов, а также шесть крупных общегородских мероприятий. В течение всего лета для участников проекта проходили различные мероприятия в 33 столичных парках. Осенний сезон начнется с 1 октября.

О проекте

Проект "Московское долголетие" был создан по инициативе мэра Москвы в 2018 году, он стартовал 1 марта как пилотный. С 1 января 2019 года власти Москвы сделали программу постоянной. Ее цель - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации.

В рамках проекта предлагается бесплатно посещать занятия в домах культуры, парках, школах, физкультурно-оздоровительных комплексах и других организациях. Стать участниками могут мужчины в возрасте от 60 лет и женщины от 55 лет, являющиеся москвичами. Всего в программе принимает участие свыше 200 тыс. человек.