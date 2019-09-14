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Более 400 тыс. человек сделали прививки от гриппа в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин уточнил, что москвичи могут бесплатно сделать прививки возле некоторых станций метро, МЦК, в центрах "Мои документы" и парках
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МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Более 400 тыс. человек сделали прививки с начала кампании по вакцинации от гриппа в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Twitter в субботу.

"За 10 дней кампании прививку от гриппа сделали более 400 тыс. человек. Вы знаете, что грипп - опасное заболевание, и лучше защититься. Кроме поликлиник, это можно бесплатно сделать возле некоторых станций метро, МЦК, в центрах "Мои документы" и парках", - написал он.

Помимо городских поликлиник в Москве открыты 65 мобильных пунктов вакцинации. Возле 29 станций метро работают 31 прививочный пункт, еще по три - около станций Московского центрального кольца, а также у железнодорожной платформы и в двух флагманских центрах госуслуг "Мои документы". Также вакцину можно получить в 28 павильонах "Здоровая Москва".

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Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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