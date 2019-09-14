Власти Москвы прогнозируют рост турпотока в столицу за 2019 год до 10%

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Власти ожидают рост потока туристов в Москву по итогам 2019 года в пределах 10%. Об этом сообщила в субботу журналистам председатель комитета по туризму Москвы Екатерина Проничева на Московской выездной программе в рамках 23-ей сессии Генассамблеи ЮНВТО (Всемирной туристской организации при ООН).

"Сложно говорить в абсолютных цифрах, но мы ожидаем, что будет существенный прирост, несмотря на то, что в прошлом году был всплеск, связанный с Чемпионатом мира по футболу (...). Думаем, что в этом году будет рост в пределах 10%", - сказала она.

По ее словам, больше всего иностранных гостей в столицу приезжают из Китая, Германии, Израиля. "Ждем еще туристов из Южной Кореи, где мы сейчас начали информационную кампанию", - добавила она.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 2018 году число посетивших столицу туристов составило 23,5 млн человек.

Выездная программа Генассамблеи Всемирной туристской организации ООН проходит в Москве 14 и 15 сентября. Участники встречи обсудят отраслевые вопросы, а также познакомятся с историей и культурой главного российского мегаполиса.