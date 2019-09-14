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Станции московского метро у стадиона "Открытие-Арена" могут ограничить на вход и выход

Это связано с проведением матча между футбольными клубами "Спартак" и "Урал"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вход и выход пассажиров на прилегающие к стадиону "Открытие-Арена" станции столичного метро - "Спартак" и "Тушинская" - могут ограничить в субботу по требованию полиции из-за матча между футбольными клубами "Спартак" и "Урал", сообщается в Twitter столичной подземки.

"По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к стадиону "Открытие-Арена", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", - говорится в сообщении. Метрополитен также рекомендует приобретать билеты заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания матча.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" начнется в субботу в 16:30 мск.

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