Станции московского метро у стадиона "Открытие-Арена" могут ограничить на вход и выход

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Вход и выход пассажиров на прилегающие к стадиону "Открытие-Арена" станции столичного метро - "Спартак" и "Тушинская" - могут ограничить в субботу по требованию полиции из-за матча между футбольными клубами "Спартак" и "Урал", сообщается в Twitter столичной подземки.

"По требованию полиции на станциях московского метро, прилегающих к стадиону "Открытие-Арена", возможны ситуативные ограничения входа и выхода", - говорится в сообщении. Метрополитен также рекомендует приобретать билеты заранее, чтобы сэкономить время в пути после окончания матча.

Встреча девятого тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и екатеринбургским "Уралом" начнется в субботу в 16:30 мск.