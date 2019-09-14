Торговый центр "Черемушки" в Москве эвакуировали из-за забытой сумки

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Забытая в отделении Сбербанка сумка стала причиной эвакуации торгового центра "Черемушки", в котором находится это отделение. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в экстренных службах.

"Эвакуация ТЦ проводилась из-за забытой сумки в отделении Сбербанка, находящегося на первом этаже здания", - сказал собеседник агентства, отметив, что было эвакуировано 2 тыс. человек.

В свою очередь в пресс-службе Московского банка ПАО "Сбербанк" уточнили, что офис в ближайшее время продолжит свою работу. "В ходе проверки офиса банка, расположенного в ТЦ "Черемушки" в Москве, никаких подозрительных предметов не обнаружено. В ближайшее время офис продолжит свою работу в штатном режиме", - сказали в пресс-службе.